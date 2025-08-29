Совещание по вопросам развития волонтерства прошло в Балашихе

В администрации Балашихи руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья», председатель Общественной палаты Елена Жарова провела встречу с главами волонтерских организаций. Участие приняли председатель Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Попов, депутат горсовета Сергей Щукин и начальник управления территориальной безопасности Екатерина Демина.

Перед началом обсуждения депутаты выразили благодарность волонтерам за их труд и особо отметили вклад Елены Жаровой.

«Волонтерское движение в Балашихе зародилось в 2020 году, получив новый импульс с началом СВО. Благодаря харизме и энергии Елены Михайловны нам удалось объединить людей для помощи по разным направлениям. Всех нас объединяет цель — поддерживать друг друга в трудные времена», — отметил Геннадий Попов.

Главной темой встречи стало создание единого перечня волонтерских организаций города для улучшения координации и прозрачности их работы. Для включения в перечень организации должны пройти аккредитацию в Региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья».

«Волонтерство охватывает все сферы: от плетения маскировочных сетей до поддержки животных. Перечень поможет обеспечить легитимность организаций и упростит поиск сообществ для новых волонтеров», — подчеркнула Елена Жарова.

На встрече обсудили развитие корпоративного волонтерства. Алена Проценко, представитель волонтеров налоговой инспекции, рассказала о сборе гуманитарной помощи для участников СВО и участии в городских инициативах.

Также были рассмотрены меры защиты от мошеннических организаций, действующих под видом волонтерских. Для включения в перечень и получения информации о волонтерстве можно обратиться в Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе по телефону: +7 925 591-40-33.