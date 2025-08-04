Совещание по вопросам развития спорта в поселке Селятино прошло в Наро-Фоминске

Первый заместитель главы Наро-Фоминского округа Виталий Ширшов провел встречу с представителями группы компаний «Таврос». На мероприятии обсудили модернизацию спортивной инфраструктуры поселка Селятино.

Событие прошло в отеле M33 Park & Spa. Здесь принимают профессиональные команды, которые приезжают на сборы в спорткомплекс «Строитель».

На встрече поговорили о формате сотрудничества. Решили реализовать совместные проекты — в том числе обновить футбольное поле и ряд других объектов.

«Когда бизнес готов участвовать в развитии социальной и спортивной инфраструктуры — это говорит о доверии и серьезных планах. Наша задача — создать устойчивую модель, где предпринимательские инвестиции работают на благо жителей. Такое партнерство становится опорой для долгосрочного развития территории», — отметил Виталий Ширшов.