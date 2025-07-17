Совещание по вопросам развития науки для молодежи прошло в Серпухове

В спортивном комплексе «Лесная опушка» прошла встреча, посвященная развитию науки среди молодежи в Серпуховском городском округе. Мероприятие прошло под девизом «Большой Серпухов — новая столица молодежной науки».

В обсуждении приняли участие президент Института инженерной физики Алексей Царьков, генеральный директор АО «Алурон» Олег Андрух, почетный гражданин генерал-майор Андрей Морозов, а также депутат окружного Совета Алексей Батогов.

Получение статуса наукограда — это серьезным стимулом для объединения научных учреждений региона. Главным приоритетом остается привлечение молодых специалистов.

В округе активно развивается система непрерывного образования, охватывающая все уровни — от детских садов и школ до средне-профессиональных и высших учебных заведений. Научные организации взаимодействуют, обмениваясь идеями, методиками и подходами к исследованиям.

Основная задача подобных встреч — способствовать обмену опытом и знаниями между представителями различных научных сфер, что позволит укрепить потенциал молодежной науки в Серпухове.