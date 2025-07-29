Совещание по вопросам работы предприятия городского хозяйства прошло в Жуковском

Глава Жуковского Андроник Пак принял участие в еженедельном совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, которое прошло в формате видеоконференции. В центре внимания встречи были вопросы стандартизации работы муниципальных бюджетных учреждений (МБУ), отвечающих за содержание городских территорий, а также их рейтинговое оценивание.

В ходе обсуждения была утверждена дорожная карта по повышению эффективности деятельности МБУ «Городское хозяйство». Особое внимание уделено разработке и согласованию с территориальным отделом Минчистоты маршрутов движения специализированной техники на летний и зимний периоды.

Кроме того, планируется пересмотр штатного расписания и системы премирования сотрудников, занимающихся обслуживанием городской инфраструктуры.

Отдельным пунктом рассмотрено создание специализированной бригады для ухода за детскими площадками. Также было принято решение о заключении контрактов на поставку необходимых материалов и услуг в соответствии с требованиями Минчистоты.

В список вошли растительный грунт, семена газонных трав, песок для песочниц, урны, скамейки, запасные части для малых архитектурных форм и игровых комплексов, инструменты и инвентарь (включая снегоуборочные лопаты и ледорубы), расходные материалы для техники, зимняя спецодежда, услуги по вывозу снега и поставка противогололедных реагентов.

На совещании были подведены промежуточные итоги реализации государственной программы «Модернизация системы теплоснабжения на 2023–2027 годы» в Московской области.

Так, в рамках реконструкции тепловых сетей от котельной «Теплоцентрали» уже проложено 298 метров трубопровода, осталось завершить прокладку еще 322 метров. Параллельно ведутся работы по замене котельного оборудования: новый котел установлен и сейчас проходит обмуровку.