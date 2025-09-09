Совещание по вопросам работы общественного транспорта прошло в Серпухове

Глава муниципалитета Алексей Шимко отметил, что ведется работа по обеспечению максимально оперативной, современной и соответствующей времени деятельности всех муниципальных структур.

В Серпухове функционируют девять территориальных отделов, которые охватывают 141 сельский населенный пункт, города Пущино и Протвино, а также 337 СНТ/ДНТ/КП.

Глава подчеркнул, что в целях повышения безопасности и оперативности решения локальных вопросов совместно с Главным управлением региональной безопасности Московской области рассматривается предоставление прямого доступа к единой региональной информационной системе видеомониторинга.

В городском округе Серпухов пассажирские перевозки осуществляют семь перевозчиков по 61 муниципальному маршруту, из которых 39 обслуживаются по муниципальным контрактам, а 22 работают по нерегулируемому тарифу. Алексей Шимко отметил, что для удобства пассажиров постоянно ведется работа по изменению маршрутной сети и мониторингу эффективности действующих маршрутов.