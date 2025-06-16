Совещание по вопросам работы МосОблВодоканала прошло в Павловском Посаде
Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провел еженедельное оперативное совещание. На нем рассмотрели вопросы работы МосОблВодоканала, благоустройства территорий и безопасности вблизи водоемов.
Глава округа отметил, что поручения после объездов территории выполняются не везде, особенно остро стоит проблема окоса травы у тепловых пунктов и наружных сетей водоснабжения. Также выявлены недоработки в восстановлении благоустройства после устранения аварий на сетях. Ответственным службам поручено ускорить выполнение этих задач.
Кроме того, были даны замечания по состоянию территории возле крупных торговых объектов округа. В частности, в Электрогорске на парковке около объекта на Стахановском озере до сих пор не восстановлено асфальтовое покрытие после газификации. Для решения вопроса глава попросил инспектора Министерства Чистоты подключиться к работе.
Особое внимание уделили безопасности жителей у водоемов. Денис Семенов поручил спасателям и ответственным службам активизировать информирование населения, особенно молодых семей с детьми, о правилах безопасного поведения и напомнил, что купаться можно только в специально оборудованных местах.
Завершилось совещание приглашением жителей Павловского Посада на выездную администрацию, которая состоится 18 июня в 17:00 во Дворце спорта «Надежда».
Глава округа призвал горожан прийти для обсуждения насущных проблем и предложений. Связаться с администрацией можно по телефону 2-99-05.