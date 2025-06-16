Совещание по вопросам работы МосОблВодоканала прошло в Павловском Посаде

Глава округа отметил, что поручения после объездов территории выполняются не везде, особенно остро стоит проблема окоса травы у тепловых пунктов и наружных сетей водоснабжения. Также выявлены недоработки в восстановлении благоустройства после устранения аварий на сетях. Ответственным службам поручено ускорить выполнение этих задач.

Кроме того, были даны замечания по состоянию территории возле крупных торговых объектов округа. В частности, в Электрогорске на парковке около объекта на Стахановском озере до сих пор не восстановлено асфальтовое покрытие после газификации. Для решения вопроса глава попросил инспектора Министерства Чистоты подключиться к работе.