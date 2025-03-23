Совещание по вопросам подготовки школ к новому учебному году прошло в Реутове

Глава Реутова Филипп Науменко провел оперативное совещание с участием управления образования и директоров учебных учреждений города. Основное внимание уделили вопросам текущей деятельности школ, обеспечению их педагогическими кадрами и подготовке к новому учебному году.

На совещании также обсуждались вопросы повышения качества образования, внедрения профильного обучения и подготовки учащихся к олимпиадам. В этом году 210 школьников Реутова приняли участие во Всероссийской олимпиаде, из них шесть стали победителями, а 65 — призерами. В рамках развития профильного обучения в школах наукограда планируется открытие технологических и естественно-научных классов.

«Первым вопросом обсудили комплектование школ педагогическими кадрами, данный вопрос на постоянном контроле у Губернатора, — отметил Филипп Науменко в своем Telegram-канале. — Наша задача — обеспечить стопроцентное укомплектование к началу учебного года». В городе уже предпринимаются меры для привлечения и сохранения квалифицированных специалистов, включая сотрудничество с центром карьеры.

С 1 апреля в Реутове стартует запись детей в первый класс. Ожидается, что более 1200 первоклассников начнут обучение в новом учебном году. Для их родителей будет организована информационная поддержка.

Кроме того, на совещании обсудили ремонт образовательных учреждений. В планах — обновление входных групп, кровель, помещений, спортивных залов и стадионов. Также затронули вопросы оснащения естественно-научных классов в школе № 2, подготовки к государственной итоговой аттестации и организации летней оздоровительной кампании.

Глава Реутова подчеркнул важность комплексного подхода к развитию образовательной системы города, чтобы обеспечить комфортные условия для учащихся и педагогов.