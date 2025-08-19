Совещание по вопросам подготовки округа к отопительному сезону прошло в Химках

Еженедельное совещание, посвященное подготовке к осенне-зимнему периоду, прошло в пресс-центре «Арены Химки». В нем приняли участие представители городской администрации, прокуратуры, управляющих компаний и жилищных объединений.

Заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сорокин, заместитель начальника территориального отдела № 7 Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, а также представители управляющих организаций, товариществ собственников и контролирующих органов встретились для обсуждения уровня готовности муниципалитета к зимнему периоду.

«Всего у нас 1454 многоквартирных домов. На данный момент в управление ЖКХ предоставили 814 паспортов домов, которые готовы к новому отопительному сезону», — поделился Александр Сорокин.

Сейчас в Химках проходят заключительные проверки состояния теплосетей, чтобы обеспечить их надежность в зимний период. Специалисты теплоснабжающей компании «Мосэнерго» выявили 276 повреждений и уже отремонтировали 36 километров инженерных сетей. Завершить все работы планируют на следующей неделе.