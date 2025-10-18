Совещание по вопросам подготовки коммунальных служб к зиме прошло в Подольске
В администрации городского округа Подольск состоялось очередное аппаратное совещание. Собравшиеся обсудили готовность коммунальных служб к зиме, начало отопительного сезона и меры поддержки для детей, оставшихся без попечения родителей.
Глава Подольска Григорий Артамонов заслушал доклады от профильных специалистов.
«На совещании с губернатором обсудили готовность муниципалитетов Московской области к зимнему периоду с точки зрения содержания дорог, общественных пространств, дворовых территорий, а также оценили работы МБУ в направлении благоустройства. Подольск к зиме готов на 100%», — отметил руководитель муниципалитета.
В зимний период в округе для поддержания чистоты задействуют свыше 100 машин спецтехники. Их подключили к ГЛОНАСС и региональной информационной системе.
«На общественных территориях будет задействовано 88 машин, из них 62 — это новая техника, 50 снегометателей, приобретенных в прошлом году, и 12 мотощеток. По оставшейся технике провели полное техобслуживание», — рассказал первый замглавы городского округа Подольск Александр Мамлай.
Персонал коммунальных служб также готов к работе в зимний период.
«Содержание общественных территорий находится в ведении подольского комбината благоустройства. Сегодня численность предприятия составляет 650 человек», — добавил Александр Мамлай.
Подняли на совещании и тему начала отопительного сезона.
«„МУП „Подольская теплосеть“ — это 86 котельных, 40 тепловых пунктов, еще 13 пунктов мы в Климовске выводим из эксплуатации, а также 461 километр тепловых сетей. Отопительный сезон стартовал 29 сентября», — доложил директор МУП «Подольская теплосеть» Илья Данилов.
Первыми микрорайонами, где начали запуск тепла, стали Шепчинки и Силикатная. Сегодня все котельные в работе, отопление подают во все дома и социально значимые объекты.
За чистоту воды отвечает МУП «Водоканал города Подольска». По словам директора предприятия Алексея Битиева, в ближайшее время поступит новое оборудование, которое улучшит работу.
Еще одной важной темой встречи стала выдача сертификатов детям, оставшимся без родителей. В этом году меру поддержки оказали 29 юным жителям округа.
«Сертификат — это единовременная выплата, предоставляемая детям-сиротам на приобретение жилого помещения в собственность», — пояснила начальник окружного управления соцразвития № 16 Ольга Орлова.
Все озвученные на совещании темы Григорий Артамонов контролирует лично. Работа по каждому вопросу продолжается.