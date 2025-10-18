Совещание по вопросам подготовки коммунальных служб к зиме прошло в Подольске

В администрации городского округа Подольск состоялось очередное аппаратное совещание. Собравшиеся обсудили готовность коммунальных служб к зиме, начало отопительного сезона и меры поддержки для детей, оставшихся без попечения родителей.

Глава Подольска Григорий Артамонов заслушал доклады от профильных специалистов.

«На совещании с губернатором обсудили готовность муниципалитетов Московской области к зимнему периоду с точки зрения содержания дорог, общественных пространств, дворовых территорий, а также оценили работы МБУ в направлении благоустройства. Подольск к зиме готов на 100%», — отметил руководитель муниципалитета.

В зимний период в округе для поддержания чистоты задействуют свыше 100 машин спецтехники. Их подключили к ГЛОНАСС и региональной информационной системе.

«На общественных территориях будет задействовано 88 машин, из них 62 — это новая техника, 50 снегометателей, приобретенных в прошлом году, и 12 мотощеток. По оставшейся технике провели полное техобслуживание», — рассказал первый замглавы городского округа Подольск Александр Мамлай.

Персонал коммунальных служб также готов к работе в зимний период.

«Содержание общественных территорий находится в ведении подольского комбината благоустройства. Сегодня численность предприятия составляет 650 человек», — добавил Александр Мамлай.

Подняли на совещании и тему начала отопительного сезона.

«„МУП „Подольская теплосеть“ — это 86 котельных, 40 тепловых пунктов, еще 13 пунктов мы в Климовске выводим из эксплуатации, а также 461 километр тепловых сетей. Отопительный сезон стартовал 29 сентября», — доложил директор МУП «Подольская теплосеть» Илья Данилов.

Первыми микрорайонами, где начали запуск тепла, стали Шепчинки и Силикатная. Сегодня все котельные в работе, отопление подают во все дома и социально значимые объекты.

За чистоту воды отвечает МУП «Водоканал города Подольска». По словам директора предприятия Алексея Битиева, в ближайшее время поступит новое оборудование, которое улучшит работу.