Совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону прошло в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко принял участие в совещании в формате видеоконференцсвязи под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собравшиеся обсудили подготовку муниципалитета к началу учебного года и к предстоящему осенне-зимнему периоду.

На встрече отметили, что в Серпухове большое внимание уделяют благоустройству территорий вокруг образовательных учреждений. В муниципалитете стремятся к тому, чтобы к началу учебного года все школы, где завершается капитальный ремонт, были полностью готовы принять учеников и педагогов.

Также на совещании затронули тему готовности округа к отопительному сезону. Сегодня к осенне-зимнему периоду подготовили 56,1% многоквартирных домов, 65% объектов теплоснабжения, 63% тепловых сетей, 73% сетей водоснабжения и водоотведения, а также 156 социально значимых объектов. В Серпухове полностью проверили к зиме сети газоснабжения. Запасы жидкого топлива в округе составляют 92%.

По итогам проверок Министерства чистых дел Московской области из 1783 многоквартирных домов к отопительному сезону подготовили 1281. Паспорта готовности 1001 дома уже разместили в Автоматизированной информационной системе «Государственная жилищная инспекция Московской области».

В Серпухове функционируют 53 водозаборных узла, восемь очистных сооружений и 28 канализационных насосных станций. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 674,16 километров, сетей водоотведения — 584,75 километров. В госпрограмму включили 13 мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения на 2026–2028 годы.

Помимо этого, в Серпухове продолжаются работы по модернизации аварийно-диспетчерских служб. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал-Сервис» проводит 16 закупок, Муниципальное унитарное предприятие «ТВК города Пущино» — восемь.

В рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в городском округе Серпухов реализуют шесть мероприятий на двух объектах.