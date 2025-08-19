Совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону прошло в Подольске

Советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник подвел итоги подготовки к отопительному периоду. В Подольске уже выполнили гидроиспытания, округ к сезону холодов готов, остается устранить небольшие недочеты.

В городах южного Подмосковья — Подольске, Чехове, Серпухове — полным ходом идут работы по подготовке к отопительному сезону.

«Руководство Московской области уделяет этому все больше внимания. Осталось совсем немного времени, к 1 сентября мы должны завершить подготовку», — отметил советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник.

Городской округ Подольск полностью готов к осенне-зимнему периоду, осталось обсудить некоторые вопросы и устранить недочеты.

«У нас все меньше времени остается до начала отопительного периода, поэтому что мы сегодня плодотворно поработаем на штабе», — сказал первый заместитель главы городского округа Подольск Александр Мамлай.