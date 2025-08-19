Совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону прошло в Подольске
Советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник подвел итоги подготовки к отопительному периоду. В Подольске уже выполнили гидроиспытания, округ к сезону холодов готов, остается устранить небольшие недочеты.
В городах южного Подмосковья — Подольске, Чехове, Серпухове — полным ходом идут работы по подготовке к отопительному сезону.
«Руководство Московской области уделяет этому все больше внимания. Осталось совсем немного времени, к 1 сентября мы должны завершить подготовку», — отметил советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник.
Городской округ Подольск полностью готов к осенне-зимнему периоду, осталось обсудить некоторые вопросы и устранить недочеты.
«У нас все меньше времени остается до начала отопительного периода, поэтому что мы сегодня плодотворно поработаем на штабе», — сказал первый заместитель главы городского округа Подольск Александр Мамлай.
На совещании от Владимира Мельника представителям администраций поступили поручения, которые они и специалисты управляющих компаний выполнят в самое ближайшее время.
«По сути должны завершить все плановые предупредительные работы. Полностью провести информирование, гидроиспытания, а если будут прорывы, то выполнить повторные испытания», — подчеркнул Владимир Мельник.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.