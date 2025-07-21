Совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону прошло в Химках

Еженедельное собрание сотрудников администрации и представителей профильных организаций прошло в пресс-центре «Арены Химки». Главным вопросом на повестке дня стала подготовка Химок к грядущему отопительному сезону.

Участниками встречи стали заместитель главы округа по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сорокин, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Роман Рябинков и гости из Министерства энергетики, Министерства по содержанию территории и государственному жилищному контролю Подмосковья, а также члены Ассоциации председателей многоквартирных жилых домов региона.

Собравшиеся обсудили планы сдачи паспортов жилых домов и вектор планируемых работ.

Стало известно, что показатели готовности округа к холодам достигает 60%.

Напомним, что в преддверии наступления минусовой температуры в Химках отремонтируют и обновят свыше 21 километра теплосетей. Работы пройдут в соответствии с планом теплоснабжающей компании «Мосэнерго» и инвестиционной программой. Специалисты также установят современные датчики в центральных тепловых пунктах округа и введут автоматизированные системы пуска.