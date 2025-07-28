Совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону прошло в Химках

Представители администрации города провели рабочее совещание с управляющими компаниями и надзорными органами. Основное внимание уделили срокам подготовки домов и устранению выявленных нарушений.

В пресс-центре «Арена Химки» состоялось плановое совещание по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду. В мероприятии участвовали представители администрации, управляющих организаций, жилищных объединений, а также сотрудники Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области.

Заместитель главы города по ЖКХ Александр Сорокин провел встречу с представителями Ассоциации председателей советов МКД Подмосковья и управления МинЖКХ. Участники обсудили текущий статус подготовительных работ, график предоставления паспортов готовности многоквартирных домов и требования к проверке внутридомовых инженерных систем.

Особое внимание уделили устранению нарушений, выявленных жилищными инспекторами. Управляющим компаниям поручено оперативно исправлять недочеты и фиксировать выполненные работы в системе учета.