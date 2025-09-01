Совещание по вопросам подготовки к отопительному периоду прошло в Чехове

В ходе подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 сформирован постоянно действующий штаб. Администрация Чехова проводит еженедельное подведение итогов хода выполнения запланированных организационно-технических мероприятий и ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

Согласованы и подгружены в автоматизированную информационную систему «Государственная жилищная инспекция» 618 паспортов готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду, 148 паспортов находятся на подписании у структурных подразделений.

Подготовлены и утверждены графики предоставления паспортов готовности к осенне-зимнему периоду в социальной сфере: 53 объекта образования из 73, 23 объекта здравоохранения из 31, 33 объекта культуры из 43.

В 2025 году запланированы работы по капитальному ремонту кровли в 31 многоквартирном доме. Фасад будет отремонтирован в четырех домах, фундамент – в двух домах. Внутренние инженерные системы обновят в 25 многоквартирных домах.

Продолжается планово-предупредительный ремонт на четырех котельных Чехова, на 24 объектах ремонтные работы уже завершены.