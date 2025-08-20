Совещание по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду прошло в Воскресенск

В администрации городского округа Воскресенск на оперативном совещании с руководителями структурных подразделений администрации, территориальных областных и федеральных ведомств глава муниципалитета Алексей Малкин обсудил самые важные вопросы этой недели. Главной темой совещания стала подготовка к осенне-зимнему периоду.

Подвели промежуточные итоги ремонтно-восстановительных работ и модернизации в систем отопления, водоснабжения и водоотведения жилых домов и соцорганизаций Воскресенска.

На данный момент уже промыто и опрессовано 836 многоквартирных домов, подготовлено 198 зданий социальной сферы. Проанализировали общую степень готовности объектов, наметили сроки пробных запусков и проведения противоаварийных тренировок на всех котельных округа. На объектах водоснабжения установлено 14 задвижек.

В рамках дополнительной программы ремонтов ООО «Газпром теплоэнерго МО» проводится замена трех участков тепловых сетей в микрорайоне Новлянский квартал на улице Кагана, Энгельса, Западная; а также участки тепловых сетей от котельных Фурманова, Московской, Золотово (школа), Золотово (фабрика).

Также по этой теме — систематизировали структуру мероприятий по содержанию дорожной инфраструктуры и уборке территорий округа в осенне-зимний период.

Обсудили порядок своевременного оформления и заключения контрактов на снегоуборочные и иные виды работ с подрядными организациями, сроки закупок и поставок антигололёдных реагентов, необходимого специнвентаря и специализированной техники.