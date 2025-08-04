Совещание по вопросам подготовки к новому учебному году прошло в Химках

В Химках продолжается подготовка к новому учебному году, глава округа Елена Землякова провела рабочее совещание с руководителями школ и детских садов округа. До 25 августа специальная комиссия проверит все учебные заведения на готовность к приему учеников.

В округе ведется масштабная реконструкция и капитальный ремонт сразу нескольких образовательных объектов.

Работы идут в дошкольном отделении «Радуга» лицея № 12 и воспитательно-образовательном комплексе в Новогорске. Капитально обновляют детский сад лицея № 7 на улице Ватутина, школу № 8 имени Матвеева, отдельный корпус гимназии № 23 и школу «Наследие» на Ленинском проспекте. В этом году капитальный ремонт начнется и в Луневской школе — специалисты скоро приступят к обследованию здания.

«В муниципальных школах обучается более 35 тысяч детей, в дошкольных отделениях — более 15 тысяч. Наша цель — обеспечить им комфортные условия», — отметила в своем телеграм-канале глава Химок Елена Землякова.

Обновляют не только здания, но и компьютерное оборудование, проводят благоустройство, приводят в порядок спортивные и игровые площадки.

С 1 сентября в школьных столовых появятся новые позиции. В меню добавят блины, круассаны, хлопья с молоком, куриный шницель. Сохранятся традиционные блюда: каши, вареники с творогом, сыр, йогурты, рыба, овощи и фрукты.