Совещание по вопросам подготовки к ЕГЭ прошло в Мытищах

Совещание по вопросам проведения ЕГЭ для руководителей пунктов проведения экзаменов и директоров школ прошло в Мытищах. В нем приняли участие более 500 человек.

Совещание провели для директоров школ, где будут организованы экзаменационные пункты. На встрече уделили особое внимание обеспечению безопасности участников ЕГЭ и недопущению нарушений, рассказали в Минобразовании Подмосковья.

Замглавы Минобразования Подмосковья Анна Гребцова отметила важность межведомственного взаимодействия при подготовке к экзамену. Она подчеркнула, что процедура должна пройти в спокойной и доброжелательной обстановке.

В этом году за ходом ЕГЭ будут следить более тысячи общественных наблюдателей — родителей, студентов и педагогов.

«Участники совещания обсудили необходимые меры по подготовке ППЭ и выразили уверенность в том, что экзаменационная кампания в регионе пройдет в соответствии с установленными требованиями», — отметили в ведомстве.