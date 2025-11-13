Совещание по вопросам подготовки дорожных служб к зиме прошло в Одинцове

Подготовка к снежной зиме продолжается в Одинцовском округе. Глава муниципалитета Андрей Иванов провел встречу с дорожными службами, представителями «Автодора», «Мосавтодора», «Упрдоркапстроя» и Госавтоинспекции.

Всего в Одинцовском округе 1099 дорог общей протяженностью почти полторы тысячи километров. Проводить уборку данных территорий в снегопады будут 175 единиц техники.

Обсудили на встрече итоги прошлого сезона. Самыми сложными участками были подъемы на ЦКАД — в этом году здесь задействуют 28 машин и 42 дорожных рабочих. Подрядчик заверил, что все прошлые ошибки учтены.

Особое внимание службы будут уделять частному сектору. Недопустимо оставлять снежные отвалы у выездов с участков — особенно там, где живут пожилые люди. Отдельно на совещании поручили ускорить расчистку тротуаров.

Глава округа подчеркнул, что дорожники должны не просто убирать снег — они обязаны делать это качественно и с уважением к людям, максимально быстро реагировать на сигналы из «Добродела», соцсетей и Единой диспетчерской службы.