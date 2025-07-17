Совещание по вопросам переселения из аварийного жилья прошло в Солнечногорске

Переселение жильцов из аварийного дома, расположенного на улице Лепсе, 3 Б, обсуждалась во время приема граждан, который провел глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков. По информации главы, половина жильцов уже переехала в современные квартиры, а расселение оставшихся пяти квартир запланировано на этот год.

С этой целью были приобретены готовые к заселению квартиры с отделкой в новом доме, расположенном в переулке Механизаторов. В решении вопросов жителей также приняли участие руководитель солнечногорского следственного отдела Михаил Макаров и городской прокурор Дмитрий Антонов.

С представителями одной из семей, проживающих в аварийном доме, были подробно обсуждены возникшие у них вопросы, касающиеся, в частности, площади предоставляемого жилья.

«Мы взяли их в работу. Вместе с застройщиком и заявителем проведем дополнительную проверку параметров квартиры», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Переселение жильцов из аварийного дома осуществляется в рамках государственной программы Московской области. По информации управления капитального строительства и архитектуры администрации округа, в новых квартирах выполнена внутренняя отделка, включая отделку стен, потолков и полов, установлена сантехника. Кухни оборудованы электроплитами и раковинами. Новый многоквартирный дом соответствует требованиям доступности для людей с ограниченными возможностями и оснащен противопожарной системой, а также системой оповещения и управления эвакуацией в случае пожара.

В 2025 году администрацией Солнечногорска было рассмотрено более 300 обращений граждан, поступивших в ходе личных приемов главы округа и его заместителей.