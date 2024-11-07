Совещание по вопросам отопления прошло в Лосино-Петровском округе

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав провел оперативное совещание. Особое внимание было уделено обращениям жителей на портал «Добродел», основная тема которых касалась отсутствия отопления в нескольких домах на улице Заводской в поселке Свердловский.

Проблемы с отоплением возникли из-за засорения грязевика во время ремонтных работ, что привело к снижению давления. Уже проведены работы по промывке фильтров грязевой очистки на узле учета, что поможет решить проблему.

Кроме того, в Лосино-Петровском завершился капитальный ремонт наружных тепловых сетей по нескольким адресам, включая улицы Суворова, Пушкина и проезд Горького. Также ведутся работы по восстановлению территорий, поврежденных в ходе ремонта. Благоустройство на некоторых участках уже завершено, а асфальтирование дорожного покрытия планируется завершить до конца ноября, за исключением улицы Гоголя, где часть работ перенесена на следующий год.

Также были подведены итоги уборки городской территории после первого снегопада. Силами МБУ «Городское хозяйство» проведена обработка пешеходных дорожек противогололедными материалами, а также уборка дворовых и общественных территорий. В Лосино-Петровском имеется вся необходимая техника, и сформированы графики уборки территории, что позволяет уверенно смотреть на предстоящий зимний период.

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