Совещание по вопросам отопления и ЖКХ прошло в Павловском Посаде
В Павловском Посаде 6 октября состоялось оперативное совещание главы округа по вопросам отопления. Все 42 котельные уже запущены и работают в штатном режиме.
Сейчас специалисты устраняют мелкие инциденты на сетях, а управляющие компании точечно развоздушивают системы в домах.
«Мы внимательно следим за всеми вашими обращениями и реагируем на них – спасибо за доверие! Особо подчеркну: после ремонтных работ на сетях МосОблВодоканала благоустройство должно быть восстановлено до холодов! Иначе зимой у нас возникнут трудности с уборкой от снега данных территорий», - отметил глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.
Службы уже активно готовятся к зимнему периоду. Так, 7 ноября состоится проверка всех учреждений благоустройства и дорожного хозяйства. Будет проверена техника и запасы песко-соляной смеси.
На оперативном совещании сообщили, что 9 октября, в 17:00 состоится выездная администрация для жителей округа. Она пройдет во Дворце культуры «Павлово-Покровский». Задать вопросы можно по телефону 2-99-05.
Также 10 октября в Павловском Посаде и Электрогорске состоится открытие Аллеи Героев.
«Приглашаю всех желающих присоединиться к этому важному моменту – давайте почтим память Героев вместе!» - подытожил Денис Олегович.