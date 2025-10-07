Совещание по вопросам отопления и ЖКХ прошло в Павловском Посаде

В Павловском Посаде 6 октября состоялось оперативное совещание главы округа по вопросам отопления. Все 42 котельные уже запущены и работают в штатном режиме.

Сейчас специалисты устраняют мелкие инциденты на сетях, а управляющие компании точечно развоздушивают системы в домах.

«Мы внимательно следим за всеми вашими обращениями и реагируем на них – спасибо за доверие! Особо подчеркну: после ремонтных работ на сетях МосОблВодоканала благоустройство должно быть восстановлено до холодов! Иначе зимой у нас возникнут трудности с уборкой от снега данных территорий», - отметил глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Службы уже активно готовятся к зимнему периоду. Так, 7 ноября состоится проверка всех учреждений благоустройства и дорожного хозяйства. Будет проверена техника и запасы песко-соляной смеси.