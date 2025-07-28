Совещание по вопросам обслуживания лифтов прошло в администрации Одинцова

Теме обслуживания лифтового хозяйства сейчас уделяется особое внимание — и на областном, и на муниципальном уровнях: всего в Одинцовском округе работают 29 лифтовых организаций, в их ведении — 5120 лифтов в 999 многоквартирных домах.

Единый рейтинг компаний формируется в Московской области. Оценивают подрядчиков по пяти критериям: число обращений, наличие квалифицированных механиков, оснащенность транспортом и аварийными бригадами, склад запчастей, отсутствие субподрядов.

Лучший результат у компании «Лифтек», у «ЭВМ» — количество жалоб остается высоким, «Митол» — работает в домах с относительно новым фондом, но и там есть вопросы. Единая диспетчерская служба и «Добродел» зафиксировали в этом году 1343 обращения — это и технические неисправности, и жалобы на общее состояние лифтов.

Поиск запчастей для редких моделей по-прежнему вызывает трудности. Сейчас в Подмосковье создается электронная платформа, где компании смогут быстрее находить нужные детали — это должно серьезно ускорить ремонт.

Обсудили и переход на рекомендованные формы договоров — уже 64% лифтов в округе обслуживаются по новым стандартам. Типовой документ устанавливает конкретные сроки устранения неисправностей, четкие правила диагностики и прозрачную систему контроля.