Совещание по вопросам образования прошло в администрации Одинцова

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Система образования Одинцовского округа объединяет почти пять тысяч педагогов. Поиск новых специалистов осуществляют сразу через несколько инструментов — задействуют Центр карьеры, платформы онлайн-рекрутинга, соцсети, личные рекомендации и сотрудничество с вузами.

Было заявлено на 2025–2026 годы 235 вакансий: уже закрыта 121, остальные — в процессе. Индивидуальная работа ведется по каждой новой школе.

Коллектив школы в звенигородском микрорайоне Восточный почти укомплектован. Были открыты 64 вакансии, актуальны на данный момент три — учителей математики, физики и труда.

Одного педагога, учителя математики, не хватает в новом корпусе Немчиновского лицея. Четырех педагогов осталось найти для школы в «Одинград. Семейный».

Семь вакансий открыты в школе жилого комплекса «Одинбург». Актуальны позиции учителей математики, технологии, иностранного языка, физики, информатики и основ безопасности жизнедеятельности.

Отдельно на совещании в администрации обсудили ситуацию в крупных образовательных комплексах: в центре «Флагман» за лето закрыли 13 вакансий, а в Лесногородской школе — все штатные единицы уже заняты.