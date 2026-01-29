Совещание по вопросам образования и уборки снега прошло в Домодедове

26 января прошло оперативное совещание с командой администрации округа. Обсудили подготовку к ЕГЭ, кадровые перестановки, работу коммунальных служб и сферу здравоохранения.

Первым пунктом на совещании рассмотрели подготовку к единому государственному экзамену. До 2 февраля в округе формируют базу данных по выбору предметов выпускниками. От точности этой информации зависит вся организация экзаменов. Школы обязаны своевременно предоставить данные и оказать поддержку выпускникам и родителям.

Ключевым кадровым решением стало назначение депутата Александра Пашкова советником главы округа. Он будет контролировать целевое использование бюджетных средств в рамках государственных и муниципальных программ, а также отвечать за прозрачность расходов.

Особое внимание уделили уборке снега. За неделю удалось расчистить 97% территорий вручную и 95% — техникой. Следы циклона «Фрэнсис» ликвидированы: приведены в порядок 1200 километров дорог и обработано 850 километров улично-дорожной сети. Службы получили задачу усилить работу перед новым снегопадом.

Обновили кадры в здравоохранении. В Домодедовской больнице заместителем главного врача по медицинской части стала Наталия Ицкова. Ольга Лобанова теперь будет работать заместителем главного врача в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского. Поликлинику № 2 возглавила Лидия Емельянова, а ее предшественница Надежда Гузднищева перешла на должность заведующей отделением профилактики.

По итогам встречи всем ответственным дали конкретные задачи. Администрация округа продолжит держать на контроле все ключевые направления работы.