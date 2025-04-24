Совещание по вопросам набора в военные вузы прошло в Дмитрове

Совещание по вопросам набора в высшие военные учебные заведения прошло в комиссариате Дмитровского округа, в Дубне и Талдоме. Участники обсудили перспективы обучения в подобных вузах.

В совещании принял участие заместитель главы Дмитровского округа Сергей Матреничев. Военный комиссар, полковник Михаил Фотин сообщил, что военные академии и институты увеличили количество мест и расширили список специальностей. Замглавы подчеркнул, что важно проводить профориентационную работу в школах, техникумах и колледжах, информировать выпускников о возможностях обучениях в военных вузах, в том числе льготах для детей участников СВО при поступлении.

Военный комиссариат поможет пройти медицинскую комиссию и сформирует личное дело. Все, кто заинтересован в получении военной специальности, могут обратиться в военкомат по адресу: улица Чекистская, 2. Кабинет № 42 работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00. Телефон для справок: 8 (496) 223-45-10.

«Служба Отечеству — это не только почетная миссия, но и возможность получить качественное образование, достойную карьеру и социальные гарантии. Мы со своей стороны окажем необходимое содействие в профориентационной работе с молодежью, чтобы как можно больше талантливых ребят смогли поступить в военные вузы», — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.