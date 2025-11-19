Совещание по вопросам модернизации учреждений культуры прошло в Щелкове

В городском округе Щелково состоялось традиционное еженедельное совещание главы округа с подведомственными службами и учреждениями. На повестке в этот раз была тема модернизации и трансформации учреждений культуры.

В частности, изменения коснулись Щелковского историко-художественного музея. В штате появились реставратор, искусствовед, заведующий передвижными экскурсиями. Запущена практика проведения концертов и свадебных церемоний. Обновленные помещения стали востребованы для съемок фильмов, сериалов и рекламных роликов. В учреждении были проведены масштабные ремонтные работы, а сейчас в деятельность музея внедряется искусственный интеллект.

На сегодняшний день музей сотрудничает с РУДН — в процессе разработка аватара-экскурсовода для археологического кабинета.

В 2025 году особое внимание уделили Усадьбе Фряново. Здесь обновлены три зала северной анфилады, зал парадной анфилады и зал в восточной галерее. Также были установлены системы безопасности, благоустроена приусадебная территория.

«Важно отметить, что Усадьба Фряново находится на содержании и обслуживании муниципалитета, что в целом довольно уникально. Это наше достояние, популярность которого с каждым годом растет», — сказал глава округа Андрей Булгаков.