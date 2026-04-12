Совещание по вопросам модернизации сферы культуры прошло в Химках

9 апреля в Химках провели тематический «Час культуры». Глава округа Инна Федотова и заместитель главы Владимир Князев провели рабочую встречу с руководителями культурных учреждений города, в числе которых — депутат Инна Монастырская, лидеры Движения общественной поддержки Светлана Пашковская и Алина Шалимова.

Во время обсуждения участники определили приоритетные направления развития городской культурной среды. Инна Федотова отметила, что культура — это не отчеты, а живая среда, которая формирует город, и поставила задачу сделать ее современной, доступной и сильной, добавив, что все обозначенные решения берутся в работу и доводятся до результата.

В рамках модернизации домов культуры в проекте «Умный ДК» предусмотрено обновление облика зданий и расширение мероприятий — мастер-классов и семейных фестивалей. Театр «Наш дом» благодаря участию в проекте «Театры малых городов» готовит сразу две премьеры, которые покажут зрителям уже в ближайшее время.

В библиотеках внедрены тематические кружки и введено единое удобное расписание работы, а центральная библиотека теперь работает без выходных. Химкинская картинная галерея имени С. Н. Горшина проходит модернизацию: пространство адаптируют для комфортного посещения и правильного хранения экспонатов.

Школы искусств получат новые музыкальные инструменты — юные музыканты смогут заниматься на современном оборудовании. Первые итоги уже заметны: с начала года творческие коллективы Химок завоевали 243 первых места и 3 Гран-при на различных конкурсах, а более 2 000 мероприятий посетили свыше 424 000 человек.

Особенно выделяются школы искусств — они вошли в число лучших учреждений региона, что говорит о высоком уровне образования и поддержке талантов в городе.