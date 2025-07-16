Совещание по вопросам модернизации котельных прошло в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел рабочее совещание с представителями Серпуховского филиала «Газпром теплоэнерго МО». В ходе встречи обсуждалась возможность установки нового теплогенерирующего оборудования на объединенных земельных участках действующих котельных в деревнях Волохово, Каргашино и поселке Мирный.

Цель — повысить качество теплоснабжения и улучшить услуги для жителей. Алексей Шимко отметил, что котельная в деревне Щеболово, работающая на печном топливе и обеспечивающая отопление 13 квартир, в 2024 году проходит процесс перевода оставшихся потребителей с централизованного отопления на индивидуальное.

Эта работа будет продолжена, чтобы жильцы могли получать более качественные услуги напрямую.

Кроме того, рассматривается техническое обновление котельной № 18, которая снабжает теплом очистные сооружения. В рамках масштабной реконструкции планируется рассмотреть варианты от замены оборудования до строительства нового, более эффективного источника тепла.