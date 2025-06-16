Совещание по вопросам качества водоснабжения прошло в Серпухове

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Серпухов Алексей Шимко 16 июня вместе с коллегами принял участие в еженедельном совещании, которым руководил губернатор Московской области Андрей Воробьев . На нем обсудили вопросы качества водоснабжения.

В Серпухове функционируют 53 водозаборных узла, а общая длина водопроводных сетей составляет более 674 километров. В рамках инвестиционной программы в округе были модернизированы шесть городских водозаборных узлов и установлены три дизельных генератора для обеспечения надежного электроснабжения.

Кроме того, в населенных пунктах Большая Городня, Каргашино, Съяново-2 и Волохово введены в эксплуатацию станции обезжелезивания воды, что позволило улучшить качество воды для более 800 жителей. На Калужском водозаборе завершены работы по реконструкции и модернизации оборудования.

Алексей Шимко подчеркнул, что все водозаборные узлы работают стабильно, без технологических перебоев, а качество воды полностью соответствует санитарным нормам.