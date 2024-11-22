Совещание по вопросам качества пассажирских перевозок прошло в Одинцове

В Одинцовском городском округе провели совещание, на котором обсудили пути повышения качества пассажирских перевозок. До конца этого года муниципалитет получит 28 новых автобусов большого класса ЛиАЗ-5292

Вопросы нехватки кадров и не всегда качественного транспортного обслуживания — в числе тем, которые обсудили на совещании по повышению качества пассажирских перевозок в Одинцове.

Жители отметили работу маршрутов № 597 и № 597М, а также № 28, № 46, № 67 и № 1055. За последний месяц количество жалоб снизилось. До конца этого года в округ должны поступить 28 современных автобусов большого класса ЛиАЗ-5292, это решит проблему срыва рейсов. Глава Одинцова Андрей Иванов акцентировал внимание транспортников на том, что важно привязать поступающую технику к конкретным маршрутам.

«Проблемы из года в год одни и те же — нехватка автобусов, нехватка кадров, не всегда качественное обслуживание машин. Это причины. Следствия — то, что мы видим в сообщениях жителей: сбои в графиках, отмены рейсов, поломки, хамство со стороны отдельных водителей. Мы с вами должны наладить системную работу — так, чтобы шаг за шагом ситуация менялась к лучшему», — подчеркнул он.

Также депутаты отметили важность обратной связи с пассажирами. Необходимо, чтобы об отменах рейсов узнавали заранее. Адресная работа в чатах даст хороший эффект. Следующий круглый стол по проблемам пассажирских перевозок пройдет в декабре.

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