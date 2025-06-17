Совещание по вопросам качества обслуживания площадок ТКО прошло в Дмитрове

По инициативе главы Дмитровского муниципального округа Ивана Курданина прошло рабочее совещание с участием представителя регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Юрия Дуденкова. Основным вопросом обсуждения стало улучшение качества обслуживания контейнерных площадок и оперативное реагирование на обращения жителей, поступающие через портал «Добродел» и социальные сети.

Администрация округа продолжает держать под особым контролем организацию вывоза мусора: соблюдение графиков, состояние площадок и подъездных путей, борьбу с несанкционированными свалками, а также усиление контроля за нарушителями и проведение рейдов против незаконных перевозчиков отходов.

«Обращение с ТКО — одна из важнейших задач, влияющих на качество жизни наших жителей. Мы держим этот вопрос на постоянном контроле и совместно с региональным оператором проработали дополнительные меры, которые позволят повысить эффективность работы», — подчеркнул глава округа Иван Курданин.

По итогам совещания были приняты важные решения: в местах несанкционированного скопления мусора установят фотоловушки для выявления нарушителей, а комиссия выедет в дворы для проверки и оперативного реагирования.

В мае региональный оператор установил в Дмитровском округе шесть новых контейнеров для сбора отходов, заменил 57 старых баков для ТКО и 17 контейнеров для раздельного сбора.

До конца года планируется модернизировать 13 контейнерных площадок.