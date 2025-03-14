Совещание по вопросам использования муниципальных помещений прошло в Истре

На рабочем совещании в администрации муниципального округа Истра обсудили несколько имущественных вопросов, которые касаются использования муниципальных помещений. Отдельное внимание уделили возможности предоставления дополнительного помещения Павло-Слободскому отделу полиции.

Участники совещания обсудили вопрос переезда центрального офиса многофункционального центра, расположенного в доме № 2 на площади Революции в Истре, в расположенное рядом здание дома № 5. Действующему офису необходимо больше места для организации работы, так как количество оказываемых услуг постоянно растет, увеличивается число посетителей. Так, за 2024 год в муниципальном округе предоставили свыше 250 тысяч услуг, из них около 150 тысяч — в городе Истра.

На первом этаже здания, в котором сейчас располагается многофункциональный центр, планируют разместить краеведческий музей. Много лет об этом просили местные жители.

Помимо этого, на встрече рассмотрели возможность предоставления Павло-Слободскому отделу полиции дополнительного помещения. В будущем его планируют разместить в доме № 5 на Октябрьской улице, а администрацию территориального отдела Павло-Слободское расположить в нежилых помещениях первого этажа дома № 4 на улице Дзержинского.