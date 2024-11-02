Совещание по вопросам готовности округа к зиме провели в Лобне

В администрации Лобни провели еженедельное совещание по теме комплексной готовности городского хозяйства к зиме. Мероприятие прошло под председательством главы муниципалитета Анны Кротовой.

По словам представителей центрального управления Ростехнадзора, городской округ Лобня полностью готов к зимнему периоду. Рабочие провели в котельных плановые ремонты, специалисты управляющих компаний подготовили системы отопления, водоснабжения и водоотведения.

Представители муниципального предприятия «Домовладение», управляющей компании «Парус» и управления по работе с территориями доложили о количестве техники и запасах снегоуборочных материалов. Для предотвращения гололедов дороги уже покрывают пескосоляной смесью.

Всю технику оснастили спутниковой системой навигации, чтобы в реальном времени отслеживать ее местоположение. Это повысит эффективность работы дорожных служб.

Помимо этого, в округе стартовала сезонная уборка дворовых территорий. График составят с учетом приоритетности локаций.

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