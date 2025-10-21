Совещание по вопросам энергоснабжения и ЖКХ прошло в Павловском Посаде

Заместитель главы Павлово‑Посадского городского округа Александр Кулаков 20 октября провел оперативное совещание, в ходе которого были рассмотрены первоочередные вопросы жилищно‑коммунального хозяйства, энергоснабжения, вывоза мусора и культурные достижения округа. Основной темой стали обращения жителей, касающиеся восстановления территорий после работ, проведенных Мособлводоканалом.

Александр Кулаков отметил, что темпы работ необходимо ускорить и тщательнее следить за качеством, приведя в пример ситуацию с провалом грунта на улице 1 Мая. Этот вопрос взят на особый контроль.

Обсуждалась и авария на электросетях в деревне Субботино и квартале Первомайский, где Мособлэнерго ведет ремонтные работы. Жители пока обеспечены электроэнергией от генераторов, и администрация рассчитывает на восстановление электроснабжения к 18:00. Ситуация находится под постоянным контролем.