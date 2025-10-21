Совещание по вопросам энергоснабжения и ЖКХ прошло в Павловском Посаде
Заместитель главы Павлово‑Посадского городского округа Александр Кулаков 20 октября провел оперативное совещание, в ходе которого были рассмотрены первоочередные вопросы жилищно‑коммунального хозяйства, энергоснабжения, вывоза мусора и культурные достижения округа. Основной темой стали обращения жителей, касающиеся восстановления территорий после работ, проведенных Мособлводоканалом.
Александр Кулаков отметил, что темпы работ необходимо ускорить и тщательнее следить за качеством, приведя в пример ситуацию с провалом грунта на улице 1 Мая. Этот вопрос взят на особый контроль.
Обсуждалась и авария на электросетях в деревне Субботино и квартале Первомайский, где Мособлэнерго ведет ремонтные работы. Жители пока обеспечены электроэнергией от генераторов, и администрация рассчитывает на восстановление электроснабжения к 18:00. Ситуация находится под постоянным контролем.
В рамках совещания затронули и вопросы благоустройства: активно ведется уборка листвы, мониторятся точечные отключения тепла из-за ремонтных работ на теплосетях, и анализируется ситуация с переполненными контейнерными площадками. МБУ «Благоустройство» готовит предложения по решению этой проблемы.
Позитивной новостью стало известие о победе Павлово‑Посадского музейно‑выставочного комплекса на премии «Диво России» за лучший сувенир с использованием цифровых технологий.
Александр Кулаков подчеркнул, что все обращения граждан остаются на контроле, и призвал жителей сообщать о проблемах, заверяя, что каждая заявка будет рассмотрена и доведена до решения.
Администрация округа призывает следить за обновлениями на официальных ресурсах и обращаться по существующим каналам связи.