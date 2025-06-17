Совещание по вопросам экологии и водоснабжения прошло в Воскресенске

На еженедельном оперативном совещании в администрации городского округа Воскресенск рассмотрели актуальные темы, затронутые на видеоконференцсвязи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин сообщил о мерах по борьбе с несанкционированным складированием отходов.

Надзор за соблюдением правил обращения с отходами ведут Министерство чистоты региона и УМВД, а нарушения фиксируют камеры системы «Безопасный регион». За незаконное размещение мусора предусмотрены штрафы: от двух до трех тысяч рублей для граждан, до 250 тысяч рублей или приостановка деятельности — для юридических лиц.

Кроме того, участники совещания обсудили алгоритм повышения качества водоснабжения в округе и проанализировали работу водозаборных узлов, модернизированных в 2014–2024 годах.

В рамках программы «Чистая вода» с 2016 по 2020 год в округе установили 15 станций водоподготовки, что улучшило качество воды для более чем 38 тысяч жителей.

В завершение совещания проанализировали основные темы обращений жителей за прошедшую неделю для оперативного реагирования на актуальные проблемы.