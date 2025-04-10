Совещание по вопросам диспансеризации работников предприятий прошло в Балашихе

Здравчас, организованный первым заместителем главы округа Сергеем Лукичевым и главным врачом Балашихинской больницы Натальей Алимовой, прошел в Балашихе. Встреча была посвящена вопросам диспансеризации сотрудников предприятий и поддержке активного образа жизни пожилых граждан через программу «Активное долголетие».

Диспансеризация проводится в два этапа и доступна всем, прикрепленным к городским медицинским учреждениям, независимо от места регистрации. Она направлена на раннее выявление заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и туберкулез. С 40 лет рекомендуется проходить диспансеризацию ежегодно, до этого — раз в три года. Раннее выявление заболеваний способствует их более эффективному лечению и улучшению качества жизни.

«Если выявлены какие-то заболевания на первом этапе обследования, мы направляем пациентов на второй этап диспансеризации, который включает в себя консультацию узкого специалиста», — сказала Алимова.

С 2024 года Минздрав России включил в программу бесплатной диспансеризации новые виды обследований, связанные с оценкой репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте 18–49 лет.

Кроме того, с 2019 года в округе активно реализуется проект «Активное долголетие». В Балашихе проживает более 110 тысяч пожилых людей, и цель проекта — привлечь как можно большее их число к занятиям физкультурой и творчеством. Занятия в балашихинском клубе «Активного долголетия» проводятся по более 50 направлениям, включая курсы компьютерной грамотности, творческие секции и дыхательную гимнастику.

Диспансеризация и программа «Активное долголетие» играют ключевую роль в поддержке здоровья и активного образа жизни жителей Балашихи. Регулярные медицинские обследования и участие в разнообразных мероприятиях способствуют повышению качества жизни и долголетию горожан.