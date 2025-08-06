Совещание по вопросам безопасности дорожного движения прошло в Истре

За последние шесть месяцев не было зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия с участием автобусов, как и в предыдущие периоды. Однако участники совещания приняли решение усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения, а также активизировать работу по обучению водителей и привлечению внимания общественности к вопросам безопасности на дорогах.

Кроме того, собравшиеся определили дополнительные цели. В частности, в Истре планируют проводить регулярные проверки транспортных средств, а также анализировать видеозаписи с регистраторов в автобусах.