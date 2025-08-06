Совещание по вопросам безопасности дорожного движения прошло в Истре

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Истра

Основной темой встречи стала профилактика дорожно транспортных происшествий. В круглом столе участвовали начальник отделения технического надзора отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Истринский», госинспектор БДД отдела технического надзора и главный эксперт отдела развития общего образования управления образования администрации муниципального округа Истра.

За последние шесть месяцев не было зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия с участием автобусов, как и в предыдущие периоды. Однако участники совещания приняли решение усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения, а также активизировать работу по обучению водителей и привлечению внимания общественности к вопросам безопасности на дорогах.

Кроме того, собравшиеся определили дополнительные цели. В частности, в Истре планируют проводить регулярные проверки транспортных средств, а также анализировать видеозаписи с регистраторов в автобусах.

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