Совещание по уборке зеленых зон прошло в Химках

В поселке Лунево состоялась встреча лидеров Движения общественной поддержки Антона Блинова и Ильи Матвейчука с жителями, посвященная вопросам очистки территорий, вырубки сухостоя и сохранения зеленых зон. Участники обсудили необходимость регулярной уборки лесных массивов, удаления аварийных деревьев и системного подхода к благоустройству с сохранением природных ландшафтов.

В ходе диалога жители обратили внимание на важность не только наведения порядка, но и предотвращения бесконтрольной вырубки и захламления территорий. Было отмечено, что системная работа по благоустройству должна учитывать интересы жителей и экологические требования, обеспечивая безопасность и сохранность зеленых зон.

«Вопросы безопасности, экологии — одни из самых важных для жителей Лунево. Необходимо сделать все, чтобы территория поселка была безопасной и ухоженной. Сохранение зеленых зон и системная работа по благоустройству — наш приоритет», — отметил Антон Блинов.

Общественники уже провели ряд встреч с жителями Луневского, а на последней выездной администрации обратились к администрации с целью разрешения вопросов. Илья Матвейчук подчеркнул: «Это системная работа, которая требует участия и жителей, и администрации, и депутатов. Важно не только убирать сухостой, но и выстраивать долгосрочные планы по озеленению и благоустройству».

По итогам встречи обращения жителей будут направлены в профильные службы для принятия мер. В Химках на регулярной основе проводятся экологические акции, субботники и работы по озеленению, направленные на сохранение природного баланса и создание комфортной городской среды. Администрация и общественные организации продолжают совместную работу по улучшению состояния территорий и повышению качества жизни населения.