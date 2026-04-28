Совещание по цифровизации соцуслуг и благоустройству провели в Ленинском

В формате видеоконференции под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева прошло оперативное совещание, в котором принял участие глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. На встрече рассмотрели две ключевые темы: перевод социальных услуг в электронный формат и содержание контейнерных площадок.

Глава округа рассказал о планах по цифровизации услуг. «В этом году планируется перевести в электронный вид наиболее востребованные муниципальные услуги: выплаты на детский отдых, ежемесячные выплаты льготникам, материальная помощь, единовременные выплаты к праздникам, дополнительная компенсация коммунальных услуг, предоставление земельных участков многодетным семьям. Данные должны подтягиваться автоматически, чтобы жителю не приходилось лично собирать справки и ходить по кабинетам», — отметил Станислав Каторов.

В округе продолжается модернизация контейнерных площадок: в 2025 году обновили 46 площадок, в 2026 году запланировано обновить еще 42. Для поддержания чистоты сформированы три мобильные бригады по два человека, а также ежедневно работают более 800 дворников от управляющих компаний. Вывоз мусора осуществляется специализированной организацией ежедневно, задействованы три ломовоза, один бункеровоз и три бригады по три человека.