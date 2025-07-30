Совещание по цифровизации системы ресурсоснабжения прошло в Пушкино

Глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов провел встречу с руководством «Мособлгаза». Главной темой стало внедрение цифровых технологий в управление газовым хозяйством муниципалитета.

В планах создать единую диспетчерскую службу, которая будет оснащена современными технологиями. Это важно, чтобы оперативно выявлять и устранять аварии на газовых сетях.

Ремонтные бригады оснастят передовой техникой, средствами диагностики и спутниковой навигацией. Это повысит их мобильность и точность.

В работе будут использовать комплексный подход. Его главная цель — изменить философию работы ресурсоснабжающих организаций.

«Этот шаг является частью масштабной программы, инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, по реформированию сфер ЖКХ и энергетики. Ключевая цель — автоматизация и цифровизация всех процессов, что позволит значительно повысить эффективность работы ресурсоснабжающих организаций», — прокомментировал Максим Красноцветов.