Совещание по сокращению задолженности по коммунальным платежам прошло в Истре

Сейчас в списках должников более 17,5 тысячи жителей. В прошлом же году их было на 1,5 тысячи больше, однако только за последние пять месяцев в суды отправили материалы по долгам на 45 миллионов рублей.

Также в качестве борьбы с должниками используют рейды и обходы. Совместные проверки с представителями управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, службы судебных приставов, а также разъяснительная работа способствуют тому, что должники начинают выплачивать задолженность.

При этом, если нет возможности сразу погасить долг — можно взять рассрочку. Также доступна субсидия, если платежка за ЖКУ превышает 22% семейного дохода. Для оформления рассрочки необходимо обратиться в управляющую или ресурсоснабжающую организацию с просьбой о реструктуризации долга.