Совещание по снижению преждевременной смертности прошло в МОНИКИ

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского состоялись рабочее совещание и стратегическая сессия по вопросам предотвращения преждевременной смертности. Эксперты рассмотрели механизмы профилактической медицины, включая диспансеризацию и обследования репродуктивной системы.

Участники обсудили практические задачи, поставленные областным Минздравом. В центре внимания оказались способы мотивации к проверке здоровья, привлечение работодателей, график работы мобильных бригад на предприятиях и экономическая эффективность профилактических осмотров.

Заместитель директора по организационно-аналитической работе МОНИКИ Ирина Кононова отметила, что профилактика — это системная работа, которая требует вовлеченности на всех уровнях: от врача первичного звена до руководителя предприятия.

«Наша задача — сделать так, чтобы диспансеризация воспринималась жителями Подмосковья не как формальность, а как реальная возможность сохранить здоровье и годы жизни. Именно поэтому мы вместе с коллегами из медицинских организаций региона искали конкретные, применимые на практике решения», — отметила она.

В сессии участвовали более 100 руководителей медучреждений, поликлиник и финансовых служб. По результатам совместной работы специалисты подготовили практические рекомендации и новые подходы для повышения доступности и популярности профилактических медосмотров в регионе.