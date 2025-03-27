Совещание по развитию системы образования прошло в Истре

В этом году в округе реализуются масштабные строительные проекты: школа на 594 места в деревне Красный Поселок, пристройка на 250 мест к Покровской школе, детский сад на 115 мест в ЖК «Малая Истра». В ноябре планируют начать строительство пристройки на 300 мест к Новопетровской школе. Это позволит устранить проблему второй смены и создать комфортные условия для обучения.

Еще одним важным блоком совещания стала подготовка к экзаменам. В этом году итоговую аттестацию будут проходить 2089 девятиклассников и 721 выпускник 11-х классов. А что касается тех, кому только предстоит переступить порог школы, то с 1 апреля начнется прием заявлений в первые классы. Он пройдет в два этапа: до 30 июня — для детей, проживающих на закрепленной территории или имеющих льготы; с 5 июля по 5 сентября — для всех желающих, независимо от места жительства. Заявления подаются через портал госуслуг.