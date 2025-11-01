Совещание по развитию сельских территорий прошло в Орехово-Зуевском округе

Депутат Государственной Думы Геннадий Панин, глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий и председатель Совета депутатов Александр Бабаев обсудили развитие сельских территорий со старостами в поселке Авсюнино.

Местом встречи выбрали Авсюнинскую школу, одну из четырех капитально отремонтированных сельских школ округа в рамках Народной программы «Единой России» и государственной программы развития территорий.

«Старосты — это те люди, на которых держится повседневная жизнь в самых отдаленных деревнях и поселках. Их работа — это не формальная должность „передатчика информации“, это служение своим землякам. Они двигатели позитивных изменений на сельских территориях», — отметил Геннадий Панин.

В Орехово-Зуевском округе инициативы старост часто находят отклик у жителей, совместными усилиями реализуются важные проекты: возводятся часовни и памятники, устанавливаются современные детские и спортивные площадки, организуются праздники.