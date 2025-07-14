Совещание по развитию доступной среды прошло в Одинцове

Задача по развитию доступной среды стала еще более актуальной — возвращаются со службы ветераны специальной военной операции. Спрос на многие элементы растет — это пандусы и поручни, занижения бордюров, тактильная плитка, светофоры со звуковыми сигналами, парковочные места для инвалидов. Статистику по этому вопросу обсудили в администрации Одинцова.

Данные Центра управления регионом показывают, что с 1 января поступило 85 обращений по теме «Доступная среда». Большинство касалось обустройства бордюрных съездов.

Большую работу по реализации программы «Доступная среда» проводит межведомственная комиссия, которая оценивает приспособленность жилого помещения и общедомового имущества к особенностям конкретного человека. Проживают в округе 16 инвалидов из числа участников спецоперации — по четырем из данных маршрутов работы по адаптации условий уже полностью завершены.

Социальные объекты округа также модернизируют. Учреждения должны иметь паспорта доступности, которые подтвердят соответствие всем требованиям маломобильных групп населения.

Стационары округа оборудованы всеми необходимыми приспособлениями, однако на 19 других объектах Одинцовской областной больницы требуется монтаж перил и пандусов — вопрос активно отрабатывается.

Система образования округа насчитывается 180 учреждений: в 66 процент доступности практически максимальный. Пять зданий, где обучаются исключительно особенные ребята, полностью адаптированы под их нужды.

Задачи по обустройству доступной среды решаются и в процессе благоустройства дворов — в 2025 году работы пройдут на 20 объектах. Выполнят 310 понижений бордюрных камней и обустроят 47 парковочных мест для инвалидов. Доступная среда парков закладывается уже на этапе проектирования.

Приводят к стандарту и общественный транспорт — 95% автобусов «Мострансавто» имеют низкий пол, места для инвалидов, откидные аппарели, аудио- и видео- информирование.

Отдельно на совещании обсудили элементы доступной среды многоквартирных домов. Суммарно в Одинцовском округе две тысячи жилых зданий — 206 из них полностью соответствуют требованиям безбарьерности, а остальные — частично, либо не соответствуют, так как относятся к «старому» жилому фонду. Работа будет продолжена, пандусами оснастят еще пять домов.