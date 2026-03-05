Совещание по работе управляющих компаний прошло в администрации Одинцова

Информация о проблемах поступает в Единую диспетчерскую службу, чат-бот «Чистый двор», а также фиксируется через камеры системы «Безопасный регион». Только за февраль сформировано 1060 задач, из них на данный момент выполнено 882 — это 83%.

Лучше всего работу организовали управляющие компании «Одинцовская теплосеть», «УЖХ», «ЗРЭС», «ТИС», «УК Стройпромавтоматика». Руководителям отстающих компаний напомнили регламент: после получения задания в приложении «Проверки Подмосковья» на устранение наледи отводится пять дней.

На встрече также обсудили кадровый вопрос. Сейчас у управляющих компаний округа сформирована 53 бригады для очистки кровель, требуется еще 21. Рекомендуется привлекать специалистов через сервис «Яндекс.Смена» или заключать договоры со специализированными организациями.

Кроме того, рассмотрели рейтинг УК по итогам прошлого года: в так называемую зеленую зону, для вхождения в которую обычно требуется выполнение плана более чем на 90%, вошли 25 из 67 организаций — это на 12 больше, чем годом ранее.