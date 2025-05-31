Совещание по работе общественного транспорта прошло в Одинцове

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел совещание по работе общественного транспорта на маршрутах «Мострансавто». Обсудили широкий спектр тем, которые волнуют жителей — расписание, интервалы движения, состояние автобусов и качество обслуживания пассажиров.

Нерешенных вопросов в данной сфере достаточно, однако, как отметил Андрей Иванов, после смены руководства компании видна положительная динамика.

Отметим, что с начала 2025 года оба филиала «Мострансавто» — одинцовский и звенигородский — принимали меры по улучшению качества обслуживания пассажиров: на многие маршруты вывели дополнительные автобусы, два раза в месяц машины тщательно моют внутри и снаружи, налажена поставка запасных частей, закуплены нужные инструменты, оборудование и спецодежда для мастеров.

Проблемными с точки зрения сбоев в расписании остаются маршруты № 22 «Ершово — Звенигород — ст. Голицыно», № 597/597М «Платф. Ромашково — Москва (м. Молодежная)», № 46 «Власиха (почта) — ст. Одинцово», № 45 «ст. Голицыно — ст. Кубинка» и № 10 «кв. Маяковского — Верхний Посад».

Продолжает беспокоить жителей некорректное поведение водителей — на маршруте № 881 «Звенигород (кв. им. Маяковского) — Москва (м. Строгино)» рассчитаться за поездку можно только наличными, что запрещено. Камеры видеонаблюдения в салоне заклеены, чтобы факт нарушения нельзя было зафиксировать.

Затронули на совещании ситуацию с маршрутом № 442 «Краснознаменск — метро Парк Победы»: жители «Одинцово-1» заинтересованы в том, чтобы автобус делал остановку около их жилого комплекса, но соседний муниципалитет — Краснознаменск — инициативу не поддерживает, поскольку для его жителей это единственный прямой транспорт до Москвы и обратно. Средний пассажиропоток — 46 человек за рейс, то есть маршрут перегружен. Найден компромисс — увеличить подвижной состав и сделать отдельные рейсы с остановкой в «Одинцово-1».