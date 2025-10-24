Совещание по профилактике опасных увлечений подростков прошло в Лобне

В течение первого года занятий железнодорожным экстримом погибают или становятся инвалидами две трети любителей острых ощущений. Только с начала этого года в Московской области зарегистрировано 28 случаев зацепинга, 12 из которых закончились трагически. Напряжение в контактной сети — 3 тысячи вольт, что в 70 раз выше уровня, опасного для жизни. При прямом контакте шансов на выживание нет. Чтобы понять, что толкает подростков на безрассудные поступки, к обсуждению пригласили психологов, педагогов и школьников.

«Мне кажется, что есть очень много способов получить адреналин, много других занятий. К примеру, катание на каких-нибудь санках с горы зимой. Там скорость большая, тебе нравится, и ты не разбиваешься», — отметил ученик лицея «Авиатика» Никита Косов.

Через железнодорожную станцию Лобня ежедневно проходит более 550 поездов. С 2023 года случаев зацепинга в округе не было. Тем не менее, в администрации считают, что профилактическую работу необходимо усиливать.