Совещание по профилактике опасных увлечений подростков прошло в Лобне
Во встрече приняли участие железнодорожники, волонтеры, сотрудники правоохранительных органов, специалисты министерства транспорта и детский омбудсмен. Главной темой обсуждения стала борьба с зацепингом — увлечением, опасность которого подтверждает угрожающая статистика.
В течение первого года занятий железнодорожным экстримом погибают или становятся инвалидами две трети любителей острых ощущений. Только с начала этого года в Московской области зарегистрировано 28 случаев зацепинга, 12 из которых закончились трагически. Напряжение в контактной сети — 3 тысячи вольт, что в 70 раз выше уровня, опасного для жизни. При прямом контакте шансов на выживание нет. Чтобы понять, что толкает подростков на безрассудные поступки, к обсуждению пригласили психологов, педагогов и школьников.
«Мне кажется, что есть очень много способов получить адреналин, много других занятий. К примеру, катание на каких-нибудь санках с горы зимой. Там скорость большая, тебе нравится, и ты не разбиваешься», — отметил ученик лицея «Авиатика» Никита Косов.
Через железнодорожную станцию Лобня ежедневно проходит более 550 поездов. С 2023 года случаев зацепинга в округе не было. Тем не менее, в администрации считают, что профилактическую работу необходимо усиливать.
«Хочется понять, послушать мнения: почему, зачем, ради чего? Ради красивых фотографий? Ради того, чтобы показать себя? Ради чего? Цена этих фотографий, цена этого адреналина, цена этого хайпа — это жизнь, это инвалидность, и это риск для многих-многих людей», — сказала глава Лобни Анна Кротова.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова подчеркнула, что дети должны осознавать опасность зацепинга для жизни. «Даже не для здоровья, потому что это — отложенная смерть, это рулетка на жизнь. Ты либо остаешься инвалидом рано или поздно, либо погибаешь. И они должны знать эту информацию», — заявила Ксения Мишонова.
Регулярные рейды по станциям и перегонам, профилактические беседы с подростками, размещение информационных материалов о вреде зацепинга — это лишь часть профилактических мер. Участники круглого стола сошлись во мнении, что не менее важно предлагать молодежи альтернативу — интересные и занятия, которые смогут отвлечь подростков от экстремального увлечения, опасного для жизни.