Совещание по пожарной безопасности прошло в администрации Раменского

Участие во встрече приняли представители администрации муниципалитета, сотрудники МЧС, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Основными вопросам обсуждения стали меры пожарной безопасности и их эффективность.

На совещании был представлен план по проведению профилактических мероприятий в учебных заведениях Раменского округа. Специалисты отметили, что «Дни пожарной безопасности» проходят в детских садах и школах каждую неделю.

Также обсудили активную работу по защите от пожаров семей с детьми. В квартирах продолжают устанавливать дымовые извещатели, которые спасают жизни людей.