Совещание по пожарной безопасности прошло в администрации Раменского
Участие во встрече приняли представители администрации муниципалитета, сотрудники МЧС, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Основными вопросам обсуждения стали меры пожарной безопасности и их эффективность.
На совещании был представлен план по проведению профилактических мероприятий в учебных заведениях Раменского округа. Специалисты отметили, что «Дни пожарной безопасности» проходят в детских садах и школах каждую неделю.
Также обсудили активную работу по защите от пожаров семей с детьми. В квартирах продолжают устанавливать дымовые извещатели, которые спасают жизни людей.
Итогом совещания стала разработка комплексной стратегии по профилактике и предупреждению пожаров.
Следующее совещание по мерам, направленным на повышение уровня пожарной безопасности жителей Раменского округа, пройдет в марте.