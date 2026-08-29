Совещание по повышению качества медицинской помощи прошло в Химках

Глава городского округа Химки Инна Федотова провела совещание с руководителями медицинских организаций, посвященное повышению качества и доступности медицинской помощи для жителей. В центре внимания — упрощение записи к врачу, сокращение сроков получения документов и лабораторных исследований, а также расширение стоматологической службы и привлечение жителей к диспансеризации.

В ходе встречи детально рассмотрены несколько ключевых направлений: работа с обращениями граждан, подготовка медицинских учреждений к осенне-зимнему периоду, организация диспансеризации и другие актуальные вопросы. Основной задачей обозначено упрощение процесса записи к врачу, получения и оформления медицинских документов, а также сокращение времени ожидания лабораторных исследований. Эти меры призваны сделать посещение поликлиник более быстрым и комфортным.

«Регулярно провожу профильные часы по самым актуальным для Химок темам. В этот раз в центре внимания — здравоохранение. Вместе с руководителями наших медицинских организаций разобрали ключевые вопросы, от которых напрямую зависит качество и доступность медицинских услуг», — пояснила Инна Федотова.

Отдельное внимание уделено расширению химкинской стоматологической поликлиники. С целью освобождения кабинетов для приема пациентов кадровый и экономический отделы будут переведены в здание на улице Горшина, где выделены дополнительные помещения площадью 100 квадратных метров. В микрорайоне Подрезково после ремонта в поликлинике № 9 откроются новые кабинеты хирургической, ортодонтической помощи и детской стоматологии.

С начала года 100 тысяч жителей города прошли диспансеризацию. Специалисты разрабатывают дополнительные меры для привлечения химчан к профилактическим осмотрам с целью сохранения здоровья и предупреждения болезней. Совещание подтвердило системный подход администрации к развитию здравоохранения в округе и решению насущных проблем горожан.